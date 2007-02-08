"Газель" столкнулась с товарным поездом

Железнодорожная авария в Могилевской районе. 8 февраля около 10 утра на железнодорожном переезде в поселке Буйничи товарный поезд столкнулся с маршрутным такси марки "Газель".В результате пострадал водитель автомобиля, который с тяжелыми травмами доставлен в больницу. К счастью, пассажиров в такси не оказалось. По предварительным данным, водитель маршрутки грубо нарушил Правила дорожного движения. В результате столкновения поезд протащил перед собой автомобиль около 200 метров, при этом передняя ось поезда сошла с рельсов. Поврежден и участок путей. В настоящее время там проводят работы по восстановлению движения.