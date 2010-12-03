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Гаитяне причиной эпидемии холеры считают черную магию – на острове начали охоту за ведьмами

03 декабря 2010 15:10
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В Гаити число жертв эпидемии холеры превысило 1900 человек.

Некоторые гаитяне видят причину заболевания в черной магии — на острове начали охоту за «ведьмами». Уже 12 жителей Гаити погибли от рук своих же сограждан по обвинению в колдовстве, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, эксперты говорят, что эпидемия еще не достигла своего пика. По данным министерства здравоохранения Гаити, сейчас зарегистрировано более 80 тысяч случаев заболевания холерой, а по прогнозу Всеамериканской организации здравоохранения, в будущем году количество заболевших превысит 400 тысяч человек.

# происшествия # Фотофакт

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