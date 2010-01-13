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Гаити все еще трясет

13 января 2010 15:44
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К этому часу уже около 40 подземных колебаний магнитудой до шести баллов.

Разгул стихии затрудняет спасательные работы в городе Порт-о-Пренс. Тысячи людей остаются под завалами. Мощнейшее за  двести лет землетрясение  буквально стёрло с лица земли  густонаселённые кварталы.

За считанные минуты многие дома превратились в руины. Разрушены в том числе здания местных дипмиссий и международных организаций. Из-за повреждения  коммуникаций точных сведений о числе погибших и пострадавших пока нет. На улицах хаос. Уже появились мародёры. Пока взять ситуацию под контроль власти не в силах.

Глава государства Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Республики Гаити Рене Гарсиа Превалю, а также родным и близким погибших при землетрясении.

# происшествия

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