Гаишники загнали угонщиков в болото

В ночь с 12 на 13 августа стражи порядка попытались догнать неуловимого лихача.

– Жена услышала со двора, как кто-то завёл машину. Водитель дал газу и поехал. Мы побежали следом, – рассказал пенсионер Лев Александрович из деревни Пранчейково Молодечненского района. – По дороге остановили попутную машину, но обогнать угонщика не смогли. Вернулись домой, и вызвали милицию.

– Наша группа выехала на место угона авто на уазике. Зеленую «шестерку» мы встретили на перекрестке: она ехала нам навстречу, – рассказал оперуполномоченный Молодечненского РОВД Леонид Лягуцкий. – Мы притормозили, они тоже. В «Жигулях» сидела подвыпившая компания: три девушки и три молодых человека. Распознав милицейскую машину, водитель дал газу. Мы развернулись, включили сирену и понеслись за «Жигулями».

Сотрудники милиции по громкоговорителю требовали остановиться, стреляли в воздух, но машина лишь набирала скорость.

– Прижать к обочине «шестерку» не удалось: она все время отрывалась от нас, – продолжает Леонид Лягуцкий. – Полчаса мы разъезжали по деревням, лесам и к часу ночи выехали на трассу «Минск-Гродно». «Жигули» ехали в нескольких сотнях метрах от нас, машина всё время находилась в нашем поле зрения.

На развилке угнанное авто вылетело в кювет, пролетело 10 метров и упало в болото. Из трясины угонщиков доставали спасатели и сотрудники милиции. На следующий день пассажиров угнанной «шестерки» уже выписали из больницы.

Сейчас Молодечненский РОВД проводит проверку по факту угона авто. «Жигули» с разбитым лобовым стеклом и поврежденной подвеской находятся на штрафстоянке. Ремонт машины, скорее всего, будет компенсировать угонщик, сообщает «КП».