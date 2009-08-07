ГАИ зафиксировала всплеск мелких аварий с участием сельхозтехники

ЧП происходят не только на дорогах, 2 августа, к примеру, в Быховском районе трактор сбил человека, но и в поле.

Последний такой инцидент произошел у деревни Славково Несвижского района.

– Сотрудник СПК «Ганусово» шёл по полю, когда его зацепил комбайн, – рассказывает инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ Минской области Владимир Сергеев. – Затем пожилого мужчину затянуло в механизм зерноуборочной техники. У него серьёзные повреждения позвоночника. А 27-летний водитель лишь развёл руками: мол, как вышло, не знаю.

Есть информация, что комбайнер вообще не имел права управлять такой крупногабаритной техникой, сообщает газета «Советская Белоруссия».