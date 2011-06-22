ГАИ задержала более 30 пьяных водителей возле Мирского замка

В минувшие выходные на территории Мирского замка проходили праздничные мероприятия. Возле городского поселка был усилен контроль ГАИ. По словам сотрудников ДПС, они выборочно останавливали автомобили, действия водителей которых вызывали подозрение. Таким образом с пятницы по воскресенье были задержаны 35 пьяных автолюбителей, сообщает Госавтоинспекция Гродненской области.

По словам инспекторов, всех заранее предупредили, что около г. п. Мир будут дежурить усиленные наряды ДПС. Однако это не остановило пьяных водителей. В пятницу было задержано 8 нарушителей, в субботу — 13, в воскресенье — 14.