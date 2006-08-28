ГАИ бьет тревогу!

В результате дорожно-транспортного происшествия в Буда-Кошелевском районе три человека погибли и три госпитализированы.

Как сообщили в управлении Госавтоинспекции УВД Гомельского облисполкома, ДТП произошло 26 августа днем на 266-м километре автодороги Гомель-Минск.

33-летний водитель автомобиля "Мазда" при обгоне КамАЗа не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой двигался БМВ. В результате столкновения водитель "Мазды" скончался на месте. Погибли два его сына - 14 и 7 лет. Супруга в тяжелом состоянии доставлена в одну из районных больниц. Также госпитализированы водитель и пассажир БМВ.

Семья, которая находилась в автомобиле "Мазда", возвращалась домой после отдыха в Крыму в город Жлобин. Видимость на автодороге была хорошая. Участок, где произошло столкновение, также хорошо просматривался. Сотрудникам Госавтоинспекции ещё предстоит установить причины, приведшие к аварии.

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Только за прошедшие выходные в Беларуси в результате 67 дорожно-транспортных происшествий 27 человек погибло и 80 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших были и дети. Основной причиной почти во всех случаях в Госавтоинспекции называют превышение скорости.

В республиканской ГАИ отмечают, что ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, стало гораздо меньше. Однако у инспекторов много претензий и в адрес пешеходов, которые не обозначают себя на проезжей части светоотражающими элементами, нарушая тем самым правила дорожного движения. Вместе с тем, в продаже имеется достаточное количество таких изделий и по вполне доступной цене. ГАИ напоминает, что вскоре дети пойдут в школу, и количество пешеходов резко увеличится.