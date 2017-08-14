Гадюка укусила 10-летнего мальчика: все произошло возле подъезда в Каменной горке

Новости Беларуси. Здоровью мальчика уже ничего не угрожает. Случай произошел на прошлой неделе во дворе дома по улице Кунцевщина в Минске.



Выйдя из подъезда, мальчик обратил внимание на толпу детей, которые что-то рассматривали. Ребенок подошел и увидел на земле змею. Дети стали играть с ней, в какой-то момент пресмыкающееся укусило ребенка за палец.

Мальчика доставили в реанимацию.

Прибывшие на место спасатели с помощью специального инструмента отловили змею.

«Стало плохо, слепота настала»: подробности случая.

Напомним, в начале месяца в одной из столичных квартир развернулась необычная спасательная операция. Сотрудникам МЧС пришлось помогать хозяйке, которая в своей газовой плите обнаружила змею (здесь подробнее).



Как рассказали в МЧС, в связи с тем, что климат меняется, гадюка обыкновенная (единственный вид ядовитой змеи, обитающий в лесах Беларуси) может оказаться в городе.