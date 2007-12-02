Гадкий утенок спасен!

На озере в деревне Рясна Каменецкого района Брестской области остался и не смог улететь из-за повреждения крыла лебедь.

Спасать одинокого лебедя собралась вся деревня, а поймать птицу удалось сотруднику нашей телекомпании. Раненого пернатого целый месяц выхаживали всей округой. Кто-то кормил картофелем со своего стола, кто-то пшеном. Сначала думали - окрепнет поврежденное крыло - лебеденок улетит. Но вот первый мороз сковал озеро. Птице стало совсем небезопасно.

Спасение пернатого пленника осложнялось и тем, что лед, окружавший его, еще не окреп настолько, чтобы к птице можно было подойти. Вооружившись надувными матрацами, сеткой и веревками местные смельчаки спустились на лед. Пленить пернатого оказалось не так и просто. Раненный, но шустрый. Лебедь ловко маневрировал и только спустя два часа выбежал на сушу. Здесь и был задержан водителем "Столичного телевидения". Теперь он в руках сотрудников Брестского зоопарка.

В Брестском зоопарке новосела встретили гостеприимно под оживленный птичий гомон. Новое место жительства спасенного лебедя - вольер в соседстве с дикими утками, что напоминает ему естественную среду обитания.