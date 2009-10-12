Футбольную арену в Мехико атаковали дикие пчелы

Мексиканская федерация футбола намерена принять меры по предотвращению инцидентов с насекомыми во время матчей национальной сборной на стадионе «Ацтека» в Мехико.

Этот вопрос был поднят после того, как отборочный матч чемпионата мира по футболу 2010 года против сборной Сальвадора в минувшую субботу пришлось прервать из-за атаки пчелиного роя.

Сначала пчелы облюбовали ворота сборной Сальвадора, а когда работники стадиона отогнали их оттуда при помощи огнетушителей, рой переместился к рекламным щитам. Насекомых было так много, что судьям пришлось остановить матч примерно на шесть минут, сообщает NEWSru.com.

Cборная Мексики хочет застраховать себя от подобных происшествий и впредь намерена обрабатывать поле и его окрестности веществами, которые отпугивали бы насекомых.