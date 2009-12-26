Футбольного арбитра едва не убили мячом

Арбитр Халид Рамзис, обслуживавший матч между одним из лидеров футбольного чемпионата Марокко «Эль-Джадидой» и одним из аутсайдеров «ФУС Рабатом», был в бессознательном состоянии доставлен в больницу.

На 39-й минуте поединка 12-го тура полузащитник проигрывавшего к тому моменту со счетом 0:2 «ФУС Рабата» Фуссист Суият мощно выстрелил по воротам с 32 метров. Мяч летел точно в створ, но попал в голову рефери, оказавшегося на линии штрафной.

Удар был настольно сильным, что Рамзис рухнул на газон, а среди игроков и болельщиков началась паника. Впрочем, медицинский персонал сработал оперативно. Арбитр с тяжелыми травмами головы и шеи был доставлен в больницу, где в скорости пришел в себя. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, сообщает Eurosport.ru.

Что касается самой встречи, то она была продолжена после 10-минутной паузы, но забитых мячей зрители больше не увидели.