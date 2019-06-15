Фургон с фруктами столкнулся с кроссовером на Немиге. ДТП попало на видео

Новости Беларуси. 15 июня в Минске отметилось серьезной аварией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На перекрестке улиц Немига и Городской вал столкнулись кроссовер и фургон, перевозивший продукты. От сильного удара грузовой автомобиль опрокинулся. Серьезные повреждения получил и внедорожник.

На видео отчетливо видно, кто из водителей нарушил правила и стал виновником происшествия. Впрочем, точную картину инцидента и вину каждого из его участников установит следствие.