Фура во время обгона насмерть сбила пешехода в Столбцовском районе

Новости Беларуси. За 14 и 15 августа в Минской области произошло 89 ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Один человек погиб, еще один получил травмы. Днем 14 августа на 3-м километре трассы Денисовичи – Шинки – Дубовое Крупского района 42-летний водитель Chrysler превысил скорость на повороте. В результате автомобиль ушел в неуправляемый занос и опрокинулся прямо на проезжей части. Водителя с травмами доставили в больницу.