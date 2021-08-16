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Фура во время обгона насмерть сбила пешехода в Столбцовском районе

16 августа 2021 13:42
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Новости Беларуси. За 14 и 15 августа в Минской области произошло 89 ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Фура во время обгона насмерть сбила пешехода в Столбцовском районе-1

Один человек погиб, еще один получил травмы. Днем 14 августа на 3-м километре трассы Денисовичи – Шинки – Дубовое Крупского района 42-летний водитель Chrysler превысил скорость на повороте. В результате автомобиль ушел в неуправляемый занос и опрокинулся прямо на проезжей части. Водителя с травмами доставили в больницу.

Фура во время обгона насмерть сбила пешехода в Столбцовском районе-4

Ночью 16 августа на трассе М1 вблизи деревни Стецки Столбцовского района 45-летний водитель фуры во время обгона другого авто сбил пешехода. По предварительной информации, 41-летний мужчина во время столкновения сидел прямо на дороге. От полученных травм он скончался на месте. Известно, что пешеход не обозначил себя световозвращающими элементами. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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