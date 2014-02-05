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Фура, перевозившая ящики с мандаринами, сгорела в центре Минске

05 февраля 2014 21:24
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Новости Беларуси. Буквально пару часов назад в центре Минска возле Музыкального театра открытым пламенем горел большегрузный автомобиль. Возгорание произошло на проезжей части.

Из-за происшествия было частично перекрыто движение. Спасатели оперативно потушили пожар. Обстоятельства ЧП сейчас выясняют специалисты.

Информации о пострадавших на данный момент нет. За медицинской помощью пока никто не обращался. Известно лишь, что фура перевозила ящики с мандаринами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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