Фура, перевозившая ящики с мандаринами, сгорела в центре Минске

Новости Беларуси. Буквально пару часов назад в центре Минска возле Музыкального театра открытым пламенем горел большегрузный автомобиль. Возгорание произошло на проезжей части.

Из-за происшествия было частично перекрыто движение. Спасатели оперативно потушили пожар. Обстоятельства ЧП сейчас выясняют специалисты.

Информации о пострадавших на данный момент нет. За медицинской помощью пока никто не обращался. Известно лишь, что фура перевозила ящики с мандаринами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.