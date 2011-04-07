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Фукусима. В первый реактор «Фукусимы-1» закачали азот, чтобы не взорвался водород

07 апреля 2011 08:49
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Газ должен выместить водород, скопившийся под внешней оболочкой реактора и таким образом устранить угрозу новых взрывов.

В ближайшее время аналогичные работы начнутся на остальных атомных установках.

Несмотря на то что накануне инженерам удалось заделать трещину, откуда утекала зараженная вода, уровень радиации в море в районе АЭС по-прежнему чрезвычайно высок. Предельно допустимые нормы превышены в 5 миллионов раз. Уровень радиации в воздухе над самой станцией будут замерять с помощью беспилотников. Они оборудованы специальными датчиками и могут находиться в воздухе около часа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фото. Землетрясение в Японии

Фукусима. Землетрясение в Японии

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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