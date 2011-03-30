Фукусима. Работники станции готовятся накрыть 3 энергоблока «Фукусимы-1» куполами из специальной ткани

Чтобы предотвратить распространение радиоактивных частиц. Предварительно строения реакторов планируется обработать особой краской, которая также ограничит утечку радиоактивных веществ в атмосферу.

Не прекращается в данном регионе и сейсмическая активность. Только за эту ночь у восточного побережья японского острова Хонсю произошло четыре землетрясения с магнитудой выше пяти баллов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В пострадавших от стихийного бедствия регионах продолжаются разборы завалов. Число погибших и пропавших без вести в Японии, по последним данным, приблизилось к 28 тысячам человек, около трех тысяч ранены, разрушены более 150 тысяч домов.