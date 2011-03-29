Фукусима. На АЭС частично расплавлены стержни, в Японии установлен максимальный уровень тревоги

Об этом сообщил премьер-министр страны Наото Кан. В почве вблизи аварийной станции «Фукусима-1» были обнаружены изотопы плутония, что свидетельствует о частичном расплавлении топливных стержней.

Кроме этого, в воде, скопившейся в отводах турбинного корпуса ведущих в сторону моря, обнаружен крайне высокий уровень радиации. Чтобы предотвратить попадание радиации в море специалисты устанавливают на выходе дренажных труб бетонные заграждения. Работы на самом блоке временно приостановлены, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Между тем на северо-востоке страны вновь зафиксирована серия подземных толчков. Эпицентр находился в районе города Сендай. По предварительной информации, серьезных разрушений нет.