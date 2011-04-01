Фукусима. Германия направила на аварийную японскую АЭС гигантский насос

Уровень йода-131 в морской воде вблизи станции более чем в 4300 раз превышает норму.

В Японии в зоне аварийной АЭС начали распыление сжиженной синтетической смолы. Ликвидаторы надеются, что это поможет предотвратить дальнейшее распространение радиоактивных веществ.

Уровень йода-131 в морской воде вблизи станции более чем в 4 тысячи 300 раз превышает норму, концентрация на поврежденном реакторе еще выше, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Германия направила на аварийную японскую АЭС гигантский насос для охлаждения реакторов. Благодаря механической руке длиной около 70 метров, специалисты надеются закачать воду. В последующие дни в Японию будут направлены еще три таких же насоса. Два из них будут отозваны со строительных площадок в США. Помимо охлаждения, насосы также планируется использовать для закачки бетона при возведении саркофага над поврежденными реакторами.