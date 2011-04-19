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Франция закрылась от Италии, чтобы воспрепятствовать проникновению на территорию страны африканских беженцев

19 апреля 2011 14:57
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Таким образом, впервые оказалась закрыта внутриевропейская граница в Шенгенской зоне.

Ранее представители властей Италии и Франции сообщали, что разногласия по ситуации с беженцами удалось уладить, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тем временем, в итальянской Вентимилье, что в семи километрах от французского Ментона, толпы беженцев осаждают железнодорожный вокзал. Они требуют впустить их во Францию. Ведь ранее итальянские власти выдали иммигрантам временные разрешения на жительство, а этот документ дает им право свободно передвигаться по шенгенской зоне.

# происшествия # Фотофакт

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