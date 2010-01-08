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Франция попала в снежное окружение

08 января 2010 15:12
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Власти на юге и северо-западе страны буквально капитулировали перед непогодой.

В южных регионах на равнинных участках толщина снежного покрова достигла 30 сантиметров. Там отменены занятия в школах и университетах. В предгорьях из-за опасности схода лавин запрещено движение большегрузного транспорта. Около 15 тысяч домов в регионе остались без электричества — из-за обрывов на линиях электропередачи.

В северной Франции прибавились и проблемы из-за морозов. Помимо прочего, рекордное для этих мест снижение температуры — до минус пятнадцати — привело к отмене более половины рейсов по туннелю под Ла-Маншем.

# происшествия

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