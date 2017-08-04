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Фотофакт: гадюка пробралась на кухню жителей одного из домов Минска

04 августа 2017 16:40
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Новости Беларуси. Незваный гость на кухне. Жительницы столицы обнаружили в своей плите гадюку. Инцидент произошел утром в одном из домов на улице Ландера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Фотофакт: гадюка пробралась на кухню жителей одного из домов Минска -1

Хозяйка с дочерью подойдя к плите услышали странное шипение и даже увидели хвост, после чего вызвали сотрудников МЧС. Змея притаилась в одной из конфорок. Спасатели достали её с помощью специального инструмента. Никто не пострадал. Как гадюка оказалась в квартире, пока загадка.

Фотофакт: гадюка пробралась на кухню жителей одного из домов Минска -3

# происшествия # Человек и животные # Фотофакт

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