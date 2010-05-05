Фото. Забастовка в Греции: на улицы Афин и Салоников вышли более 30 тысяч человек

Демонстранты пытались прорваться в здание парламента.

Разгневанные жители закидывали стражей порядка камнями. Полицейские ответили слезоточивым газом. В Афинах манифестанты подожгли три здания, в том числе отделение банка. Погибли три человека.

Люди выступают против грядущих сокращений зарплат, пенсий и нового повышения налогов.

Сегодня второй день общенациональной забастовки. В стране закрыты все воздушные гавани. Не ходят поезда и общественный транспорт. Не работают госучреждения, банки, больницы, школы и университеты. Телеканалы и радиостанции не передают новости.