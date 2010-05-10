Фото. Взрыв на шахте «Распадская»: не известна судьба 60 человек, у спасателей – всего 48 часов

Трагедия на шахте в Кемеровской области по последним данным унесла жизни свыше 30 человек, неизвестна судьба еще 60. У спасателей есть менее 48 часов, чтобы поднять людей на поверхность.

Некоторые участки шахты стремительно затапливает водой. Кроме того, в забое до сих пор очень высокая концентрация метана. Напомним, с 8 на 9 мая на одной из крупнейших угольных шахт России прогремело два взрыва. Первый около полуночи. Второй – через четыре часа, когда в забой спустились горноспасатели. Соболезнования Президенту России Дмитрию Медведеву, а также всем родным и близким погибших в результате взрыва метана на шахте «Распадская» в Кемеровской области направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.