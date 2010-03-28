Фото. Взрыв газа в жилом доме в Подмосковье: новые подробности

По последним данным, при взрыве газа в жилом доме погибли четыре человека, девять получили ожоги и травмы.

Трагедия произошла накануне. После взрыва обрушилась наружная стена трехэтажного здания и начался пожар. Огонь охватил четыре квартиры и часть крыши.

По предварительной версии, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ. Предположительно, в квартире устанавливали натяжные потолки.

Завтра специалисты проведут экспертизу, по результатам которой примут решение: ремонтировать или сносить аварийный дом.