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Фото. Взрыв газа в жилом доме в Подмосковье: новые подробности

28 марта 2010 14:40
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По последним данным, при взрыве газа в жилом доме погибли четыре человека, девять получили ожоги и травмы.

Трагедия произошла накануне. После взрыва обрушилась наружная стена трехэтажного здания и начался пожар. Огонь охватил четыре квартиры и часть крыши.

По предварительной версии, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ. Предположительно, в квартире устанавливали натяжные потолки.

Завтра специалисты проведут экспертизу, по результатам которой примут решение: ремонтировать или сносить аварийный дом.

# происшествия # Техногенные катастрофы # Фотофакт

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