Прямой эфир

Фото. В США растет число жертв наводнения

16 марта 2010 09:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Погибли уже 9 человек. Свыше полумиллиона жителей страны вторые сутки остаются без света.

В штатах Мэриленд, Нью-Джерси и Нью-Гэмпшир реки вышли из берегов и затопили несколько населенных пунктов. В некоторых округах объявлено чрезвычайное положение, отменены занятия в школах.

Метеорологи говорят, что, причиной бедствия стали не только сильный шторм с проливными дождями, но и неожиданно снежная зима в этом году.

По прогнозам, уровень воды будет только повышаться. Сейчас большая вода подбирается к Вашингтону. Впрочем, американские власти заявляют, что к удару стихии готовы. На опасных участках уже сооружены дамбы из мешков с песком.

В США растет число жертв наводнения

В США растет число жертв наводнения

В США растет число жертв наводнения

В США растет число жертв наводнения

В США растет число жертв наводнения

В США растет число жертв наводнения

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
16 марта 2010 08:49

Расследовать причины прорыва теплотрассы на пр. Победителей будет специальная комиссия

16 марта 2010 08:48

Бронзового Пушкина в Минске вандалы оставили без пера

15 марта 2010 15:36

В Украине разбился туристический автобус: три человека погибли