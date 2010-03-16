Фото. В США растет число жертв наводнения

Погибли уже 9 человек. Свыше полумиллиона жителей страны вторые сутки остаются без света.

В штатах Мэриленд, Нью-Джерси и Нью-Гэмпшир реки вышли из берегов и затопили несколько населенных пунктов. В некоторых округах объявлено чрезвычайное положение, отменены занятия в школах.

Метеорологи говорят, что, причиной бедствия стали не только сильный шторм с проливными дождями, но и неожиданно снежная зима в этом году.

По прогнозам, уровень воды будет только повышаться. Сейчас большая вода подбирается к Вашингтону. Впрочем, американские власти заявляют, что к удару стихии готовы. На опасных участках уже сооружены дамбы из мешков с песком.