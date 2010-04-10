Фото. В России погиб Президент Польши Лех Качиньски

Самолет разбился неподалеку от военного аэродрома «Северный» под Смоленском. На борту самолета президента Польши Леха Качиньского находились 96 человек. Выживших в катастрофе нет.

В разбившемся самолете находились президент Польши Лех Качиньский, супруга главы Польши Мария Качиньская, последний президент Польши в изгнании Рышрад Качоровский, глава Института национальной памяти Януш Куртыка, вице-спикер Сейма Польши Ежи Шмайдзиньский, руководитель канцелярии президента Польши Владыслав Стасяк, глава Бюро национальной безопасности Польши Александр Щигло, министры в канцелярии президента Павел Выпых и Мариуш Хандзлик, генеральный секретарь польского Совета по охране памяти борьбы и мученичества Анджей Пшевозник, заместитель главы МИД Польши Анджей Кремер, начальник Генерального штаба Войска Польского Франтишек Гонгор, председатель Национального банка Польши Славомир Скшипек, известные депутаты Сейма Польши Пшемыслав Госевский, Збигнев Вассерман, Иоланта Шыманек-Дереш и Изабелла Яруга-Новацка.

Самолет упал в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы в 10.50 мск. При заходе на посадку самолет с президентом Польши не дотянул до посадочной полосы. По предварительной версии, он зацепился за верхушки деревьев, упал и развалился на части. Осколки самолета с Президентом Польши Лехом Качиньским долетели до памятника у въезда в Смоленск. Сейчас на дороге на Печерск пробка. Территория в оцеплении. По информации очевидцев, осколки самолета долетели до танка (это памятник у въезда в Смоленск, знаковое место, где отмечают свадьбы и вешают на березу ленточки), сообщает «КП».

Согласно предварительной версии, причиной крушения самолета Ту-154 правительственного авиаотряда Польши стала ошибка экипажа. Пресс-секретарь губеранатора Смоленской области Евсеенков Андрей сообщил, что в условиях плохой видимости самолет зацепился за верхушки деревьев и упал в лесу, не долетев до взлетно-посадочной полосы 2 км, по другим данным 200-300 м. Самолет заходил на посадку 3-4 раза. Диспетчер предлагал экипажу совершить посадку в Минске в 200 км от Смоленска, но экипаж самостоятельно принял решение о посадке.

Следственный комитет при прокуратуре России возбудил по факту авиакатастрофы уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

По факту крушения под Смоленском самолета с Президентом Польши Лехом Качиньским возбуждено уголовное дело. Как отметили в СКП, следствие рассматривает различные версии случившегося, в том числе неблагоприятные погодные условия, человеческий фактор, технические неполадки и другие.

В свою очередь замглавкома ВВС по ПВО генерал-лейтенант Сергей Разыграев заявил, что катастрофа самолета не связана с качеством аэродрома "Северный" под Смоленском. "Аэродром "Северный" - первого класса, и я не думаю, что эта катастрофа каким-то образом связана с ним", - подчеркнул генерал. Однако, передает "Интерфакс", Разыграев отметил, что "информация по этому поводу достаточно скудная, и делать какие-то выводы пока рано".

По указанию президента России Дмитрия Медведева создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Владимиром Путиным, которая будет заниматься расследованием крушения самолета. На место катастрофы по поручению главы государства вылетели глава МЧС Сергей Шойгу и министр транспорта Игорь Левитин.

Дональд Туск распорядился собрать совещание в связи с катастрофой самолета президента страны Леха Качиньского. В Варшаве 10 апреля 2010 года пройдет экстренное заседание кабинета министров Польши, сообщает ИТАР-ТАСС. Все министры срочно выехали в Варшаву.

Сегодня маршал сейма (нижней палаты парламента) - Бронислав Коморовский, сообщают польские СМИ.

Именно такой механизм перехода власти предусмотрен Конституцией Польши.

В течение двух недель маршал сейма обязан объявить о дате новых президентских выборов на пост главы государства.

Президент Республики Польша Лех Качиньский должен был совершить частный визит на Катынское кладбище под Смоленском, где расположен первый в России международный мемориальный комплекс жертвам тоталитарных репрессий.

Проблемы с самолетами преследуют Президента Польши уже несколько лет.

Осенью 2008 года польский президент попал в "самолетный скандал". Тогда премьер-министр Польши Дональд Туск отказался выделить Качиньскому самолет для поездки на саммит ЕС в Брюсселе.

- Скажу жестко – на саммите Евросоюза нам не нужен президент. У нас с господином президентом разительные отличия во взглядах на многие вопросы. Поэтому мы предприняли шаги, чтобы польская делегация выглядела на саммите ЕС как единая команда, - пояснил глава правительства свое решение.

В сентябре 2009 года из Москвы в Польшу прилетел один из двух польских правительственных самолетов, находившийся в России на длительном ремонте. Сразу после прилета в Варшаву машина вышла из строя. Второй ТУ-154М тоже несколько месяцев проходил капитальный ремонт, который должен был завершиться только в конце осени.