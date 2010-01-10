Фото. В Гонконге 30 человек стали жертвами кислотной атаки

Среди потерпевших — дети и иностранные туристы.

Инцидент произошел на популярном ночном уличном рынке на Темпл- стрит. Две открытые пластиковые бутылки с кислотой были сброшены на толпу прохожих с крыши одного из домов. Пострадавшие получили химические ожоги на лице и теле. Всем им оказана медицинская помощь.

Один из подозреваемых уже задержан.

Это уже шестая подобная «кислотная атака», совершенная по неизвестным мотивам в различных густонаселенных кварталах мегаполиса за последний год. Жертвами этих нераскрытых преступлений стало уже более 100 человек.