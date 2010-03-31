Прямой эфир

Фото. В дагестанском Кизляре жертвами взрывов стали 12 человек

31 марта 2010 11:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Несколько людей госпитализированы.

Данные о погибших постоянно меняются, так как у большинства пострадавших тяжелые ранения.

# происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
31 марта 2010 11:41

Тела 20 младенцев обнаружены в реке близ китайского города Цзинин

Фото. Сильнейшее за последние 100 лет наводнение ожидается на северо-восточном побережье США
31 марта 2010 08:20

Фото. Сильнейшее за последние 100 лет наводнение ожидается на северо-восточном побережье США

31 марта 2010 08:10

В России прощаются с жертвами терактов в московском метрополитене