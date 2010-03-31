Фото. В дагестанском Кизляре жертвами взрывов стали 12 человек

Несколько людей госпитализированы.
Данные о погибших постоянно меняются, так как у большинства пострадавших тяжелые ранения.
По меньшей мере, на восьми из них были отметки местного мединститута, а на одном из мешков отчетливо виден больничный знак.
Здесь объявлено чрезвычайное положение.
Не опознаны только двое из 39 погибших.
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