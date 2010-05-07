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Фото. Ураган и наводнение в Китае: десятки погибших

07 мая 2010 12:35
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В Китае запущен механизм реагирования на стихийные бедствия четвертой степени. На такие меры власти Поднебесной пошли в связи с ураганом и наводнением в городе Чунцин на юго-западе страны.

Стихия унесла жизни почти трех десятков человек. Около десяти тысяч жителей пострадали.

Отмечу, этот ураган — первый в истории региона. Он прошелся по шести городам, уничтожив или повредив десятки тысяч домов. В нескольких районах сошли оползни. Повреждены линии электропередачи, нарушено транспортное сообщение, связь и водоснабжение. Общий ущерб от стихии оценивается в 18 миллионов долларов.

# Природные катаклизмы

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