Фото. Ураган и наводнение в Китае: десятки погибших

В Китае запущен механизм реагирования на стихийные бедствия четвертой степени. На такие меры власти Поднебесной пошли в связи с ураганом и наводнением в городе Чунцин на юго-западе страны.

Стихия унесла жизни почти трех десятков человек. Около десяти тысяч жителей пострадали.

Отмечу, этот ураган — первый в истории региона. Он прошелся по шести городам, уничтожив или повредив десятки тысяч домов. В нескольких районах сошли оползни. Повреждены линии электропередачи, нарушено транспортное сообщение, связь и водоснабжение. Общий ущерб от стихии оценивается в 18 миллионов долларов.