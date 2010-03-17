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Фото. Тропический циклон на Фиджи: более 6 000 человек покинули свои дома

17 марта 2010 15:30
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На Фиджи ликвидируют последствия мощного тропического циклона «Томас». В стране чрезвычайное положение.

Больше всего пострадали северные территории. Здесь нет электричества, многие районы затоплены, более шести тысяч человек покинули свои дома. Нарушена работа водопровода и канализации. Для восстановления пострадавших районов привлекли население и армию.

Военная авиация уже начала поставлять продукты питания и первую медицинскую помощь. Так же ведутся поиски пропавших без вести 17 граждан Австралии.

# Природные катаклизмы

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