Фото. Тропический циклон на Фиджи: более 6 000 человек покинули свои дома

На Фиджи ликвидируют последствия мощного тропического циклона «Томас». В стране чрезвычайное положение.

Больше всего пострадали северные территории. Здесь нет электричества, многие районы затоплены, более шести тысяч человек покинули свои дома. Нарушена работа водопровода и канализации. Для восстановления пострадавших районов привлекли население и армию.

Военная авиация уже начала поставлять продукты питания и первую медицинскую помощь. Так же ведутся поиски пропавших без вести 17 граждан Австралии.