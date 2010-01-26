Фото. Татьянин день для студентов Витебской ветеринарной академии едва не завершился трагедией

Накануне поздно вечером загорелось общежитие вуза.

З6 человек, которые в этот момент находились в общежитии, были эвакуированы. Пострадали 4 человека. Двое с диагнозом «отравление угарным газом» госпитализированы. Еще двое получили травмы. Остальные — а это около 180 студентов – ранее уехали на каникулы.

Возгорание произошло на первом этаже, пламя и задымление было сильным. На место происшествия прибыли 12 машин МЧС и 6 бригад скорой помощи.

Установить причину пожара поможет экспертиза. Специалисты не исключают, что к ЧП привело слишком бурное празднование Дня студента.

Марина Фандо, пресс-секретарь Витебского областного управления МЧС:

Как только прибыли подразделения МЧС, люди успокоились и начали спокойно с помощью работников МЧС проводить эвакуацию. Всего с помощью автолестниц было эвакуировано 36 человек.

Александр Дыбаль, заведующий отделением токсикологии Витебской областной клинической больницы:

Больным была оказана неотложная медицинская помощь. В настоящее время состояние пациентов стабильное. Один из них переведен в специализированное офтальмологическое отделение с ожогом роговицы.