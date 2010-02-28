Фото. США парализовал сильнейший снегопад

Он принес немало неприятностей жителям сразу нескольких штатов – от Пенсильвании до Массачусетса.

Но сильнее всего снова пострадал Нью-Йорк. За одни только сутки в городе выпало более полуметра снега. В аэропорту отменены около полутора тысяч авиарейсов, закрыты школы, госучреждения.

В эпицентре снежной стихии – и Великобритания. Из-за сильных снегопадов тысячи домов остались без электричества. Заблокированы многие крупные автотрассы. Отменены занятия в школах. А предприятия энергохозяйства вынуждены проверять линии электропередач с вертолетов.