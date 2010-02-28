Прямой эфир

Фото. США парализовал сильнейший снегопад

28 февраля 2010 12:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Он принес немало неприятностей жителям сразу нескольких штатов – от Пенсильвании до Массачусетса.

Но сильнее всего снова пострадал Нью-Йорк. За одни только сутки в городе выпало более полуметра снега. В аэропорту отменены около полутора тысяч авиарейсов, закрыты школы, госучреждения.

В эпицентре снежной стихии – и Великобритания. Из-за сильных снегопадов тысячи домов остались без электричества. Заблокированы многие крупные автотрассы. Отменены занятия в школах. А предприятия энергохозяйства вынуждены проверять линии электропередач с вертолетов.

# происшествия # Природные катаклизмы # Погода # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
28 февраля 2010 11:53

Фото. Из-за сильных ливней в Боливии бушует наводнение

27 февраля 2010 19:45

Фото. «Ледяная эпопея» в Минске продолжается: огромный кусок наледи упал на очередное авто

Хакеры решили нажиться на касатке-убийце из Орландо
27 февраля 2010 14:28

Хакеры решили нажиться на касатке-убийце из Орландо