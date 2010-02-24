Фото. Сотрудники управления КГБ по Могилёвской области обнаружили в школьном музее боеприпасы

Оказалось, что в качестве экспонатов здесь хранятся боеспособные тротиловые шашки, артиллерийские снаряды, гранаты и миномётные мины.

Экспозиции создавались ещё в 50-60-х годах прошлого века. А сотрудники музеев, не являясь специалистами в области пиротехники, даже не могли предположить, что среди снарядов есть и боевые.

Татьяна Шевцова, сотрудник пресс-группы Управления КГБ по Могилёвской области:

Сотрудники управление КГБ в учреждениях культуры и образования Могилёвской области изъяли 224 взрывоопасных предмета. Среди изъятого: осколочная авиабомба, 26 артиллерийских снарядов разного калибра, 8 миномётных мин, 8 гранат. В тротиловом эквиваленте это составляет более 18 килограммов взрывчатого вещества.