Фото. Сильные снегопады и морозы сковали Европу

Аэропорты работают с перебоями. Сложная ситуация на железных дорогах.

В Великобритании столбик термометра опустился до минус 15. В стране закрыты сотни школ. Аэропорты работают с перебоями. Сложная ситуация на железных дорогах. Из-за обледенения и снежных заносов задержано отправление десятков поездов. А на автострадах - тысячи аварий.

Похожая ситуация и в Дании. Её накрыло первой в этом году снежной бурей. Дороги на севере и в центре страны перекрыты. Толщина снежного покрова достигает полуметра.

В Швейцарии сильный снегопад привел к человеческим жертвам. В Альпах из-за схода снежных лавин погибли семь человек - туристы-горнолыжники, а также врач из команды спасателей. Людей искали несколько суток. Однако нашли слишком поздно. Еще шестерых пострадавших удалось спасти несколько дней назад. В ближайшее время улучшения погоды синоптики не обещают.