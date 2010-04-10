Фото. Причиной катастрофы Ту-154 стало, скорее всего, сочетание погодных условий и ошибки экипажа

По последним данным, в авиакатастрофе Ту-154, на борту которого находился Президент Польши Лех Качиньский и его супруга, погибли все 96 человек, в том числе 88 членов официальной делегации Польши. Все они направлялись для участия в траурных мероприятиях в Катыньском мемориале. Лайнер потерпел крушение сегодня утром около 10 часов по минскому времени на подлете к Смоленску.

На месте трагедии уже обнаружили один из «чёрных ящиков». Вся территория вокург падения самолёта оцеплена — она достаточно большая, потому что при падении лайнер разбился на части, обломки самолёта лежат по разные стороны дороги. Напомним, Ту-154 разбился сегодня в 10.56 по московскому времени возле военного аэродрома «Северный» под Смоленском. Утром над аэропортом стоял густой туман, экипаж четыре раза пытался зайти на посадку, четвёртая попытка обернулась трагедией. При снижении самолёт задел деревья, от сильного удара у него оторвало хвостовую часть. Никто из находившихся в самолёте не выжил, по последним данным, погибли 96 человек. Сейчас на место авиакатастрофы прибыл и глава МЧС России Сергей Шойгу, и министр транспорта России Сергей Левитин. На месте происшествия работают оперативно-следственные группы.

По факту крушения самолета Качиньского на окраине Печерска возбуждено уголовное дело. Специалисты рассматривают три версии — неблагоприятная погода, человеческий фактор и неполадки в самолете. Министерство обороны России и Межгосударственный авиационный комитет создали техническую комиссию для расследования обстоятельств катастрофы. К работе привлечены наиболее опытные специалисты.

Как сообщило польское телевидение, причиной катастрофы стало, скорее всего, сочетание погодных условий и ошибки экипажа. Белорусские диспетчеры предупредили его о сложных погодных условиях. В департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси сообщили, что полет самолета президента Польши над территорией Беларуси проходил в штатном режиме. Вот что нашему телеканалу рассказал генеральный директор предприятия «Белаэронавигация» Леонид Чуро.

Леонид Чуро, генеральный директор предприятия «Белаэронавигация»:

В 8.45 на высоте 10 тысяч километров воздушное судно вошло под управление воздушным движением диспетчеров Минского районного диспетчерского центра. В 9.14 по просьбе диспетчера Московского центра диспетчер Минского центра передал экипажу погоду в аэропорту Смоленска: хаотический туман, 400 метров. В 9.22 на высоте 3900 метров воздушное судно было передано под управление Московского районного центра. Полёт проходил в стандартном режиме. Сейчас аэропорт Витебска подготовлен для приёма воздушного судна авиакомпании LOT, возможно, из аэропорта Варшавы, — для прилёта комиссии и родственников.

Национальный аэропорт Минск был готов принять самолет польского президента в случае необходимости. Однако никаких запросов об этом не поступало, сообщили в аэропорту. Экипаж не запрашивал посадку на территории Беларуси.

Как стало известно, в мемориальных мероприятиях в Катыни должны были участвовать более 800 человек. Половина из них отправились в Россию специальным поездом накануне утром. На борту разбившегося лайнера находилась фактически вся политическая элита Польши. Среди них — начальник президентской канцелярии, начальник генштаба Войска Польского, бывший министр обороны и другие высокопоставленные чиновники, политики и общественные деятели. Самолет пилотировал польский экипаж авиаотряда президента.

Надо отметить, что с самолетами президента Польши неоднократно случались неприятные инциденты. Так, в октябре 2008 года Леху Качиньскому из-за поломки пришлось воспользоваться чартерным рейсом для поездки в Брюссель. Через два месяца 20-градусный мороз в Монголии вывел из строя президентский Ту-154. Продолжить турне по азиатским странам пришлось опять-таки на чартере. Через несколько дней уже в Южной Корее всё тот же лайнер попал в зону сильной турбулентности. Из-за ветра посадить самолет удалось не с первого раза. В январе 2009 года из-за сильного обледенения самолета Лех Качиньский с опозданием вылетел на встречу с Президентом Украины. А в сентябре отправиться в Нью-Йорк пришлось на рейсовом самолете из-за поломки двух правительственных ТУ-154. Шестой инцидент с самолётом Качиньского оказался роковым.

Согласно польской Конституции обязанности президента Польши будет исполнять спикер Сейма Бронислав Коморовский. В течение двух недель он обязан объявить о дате новых президентских выборов. Согласно его первому указу, в Польше объявлен недельный траур. Произошедшее сегодня Коморовский назвал «огромной национальной трагедией». Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание Совета министров.

Лех Качиньский стал третьим Президентом Польши постсоветского периода. Политическую карьеру он начал в конце 70-х годов прошлого века. В начале 90-х был членом польского сейма и сената. В 2000 году вместе с братом Ярославом создал политическую партию «Право и справедливость». В ноябре 2002 года Качиньский победил на выборах мэра Варшавы. Этот пост он занимал до осени 2005-го, когда выиграл президентские выборы. В прошлом году Качиньский отметил 60-летний юбилей.