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Фото. При реконструкции здания в Гродно строители обнаружили человеческие останки

26 февраля 2010 12:24
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Сначала рабочие выкопали несколько черепов, затем стали попадаться другие кости.

Не исключено, что эти страшные находки не последние. В историческом здании постройки 20-х годов прошлого века располагались польские военные казармы. В советское время в помещениях работала камвольная фабрика.

Георгий Евчар, начальник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:
Останки изъяты для дальнейшего назначения экспертизы с целью определения времени захоронения, причины смерти и, предположительно, принадлежности. Личности установить, наверное, будет проблематично, а вот пол — мужской или женский — это мы постараемся сделать.

# происшествия # Фотофакт

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