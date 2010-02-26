Фото. При реконструкции здания в Гродно строители обнаружили человеческие останки

Сначала рабочие выкопали несколько черепов, затем стали попадаться другие кости.

Не исключено, что эти страшные находки не последние. В историческом здании постройки 20-х годов прошлого века располагались польские военные казармы. В советское время в помещениях работала камвольная фабрика.

Георгий Евчар, начальник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

Останки изъяты для дальнейшего назначения экспертизы с целью определения времени захоронения, причины смерти и, предположительно, принадлежности. Личности установить, наверное, будет проблематично, а вот пол — мужской или женский — это мы постараемся сделать.