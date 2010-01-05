Фото. Православная святыня сожжена за день до Рождества

На Гомельщине огнём уничтожена старинная церковь. Храм во имя Святого Николая Чудотворца был построен ещё в 1815 году, но сгорел дотла за считанные минуты. Спасатели прибыли через пять минут после вызова, но спасать было уже нечего.

Последняя служба здесь прошла ещё 19 декабря, следующая планировалась только на Крещение. Печь не топилась, электроприборы не включались. А на двери висел надёжный замок.

Поставить свечку к иконостасу можно было только по большим праздникам. Однако сама церковь вспыхнула как свеча всего за день до Рождества — 5 января в шесть утра. Спасатели прибыли через 5 минут после вызова, но спасать было уже нечего. Бревенчатые стены, прослужившие верующим почти два века, сгорели в считанные минуты.

Руслан Габрилёв, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:

Версий отрабатывается несколько. Но, судя по показаниям очевидцев, и тому, что служба была здесь ещё в прошлом году — никто сюда не заходил, электроприборы включены не были, здание не протапливалось, — одной из версий является занос огня извне. Попросту говоря, это поджог.

Святоникольская церковь в Старом Кривске — это серьёзная утрата для всех верующих Гомельщины. В канун Рождества вандалами уничтожен не просто древний храм, а настоящая святыня. Десятки свидетелей чудес происходивших здесь живы и сейчас.

София Прокопчук, местная жительница:

Когда-то немцы поставили здесь лошадей — на них напала чесотка. При Советах положили зерно — оно не взошло потом, овец поставили —шерсть вылезла. А когда председатель колхоза хотел здесь клуб делать, а кладбище сравнять под танцплощадку — так умер.

Александр Пригаро, настоятель-иерей:

Это был настоящий духовный центр. После войны, когда все церкви были закрыты, так как храм стоял при кладбище — разрешили здесь служить. И Манефа, гомельская святая, здесь служила, и духовный отец её Артемий тоже. Когда были закрыты церкви, со всех приходов, со всех деревень собирали сюда иконы.

К слову, намоленное место притягивало не только верующих. За последние 20 лет церковь была обворована четыре раза. К нынешнему ЧП там уже просто нечего было взять: даже церковную утварь священники на службу привозили с собой. Поиском поджигателей сейчас занимается уголовный розыск. Вандалам грозит до 12 лет лишения свободы.