Фото. По факту двойного теракта в Ингушетии возбуждено уголовное дело по пяти статьям

Взрывы прогремели утром у здания милиции города Карабулак.

Сначала смертник взорвал себя при проверке документов. Погибли два человека. Четверо были ранены. Когда на место прибыли правоохранители, террористы подорвали припаркованный неподалёку автомобиль. Пострадавших нет.

Следователи не исключают, что теракты в Ингушетии, Дагестане и Москве взаимосвязаны. Вместе с тем, есть и различия. Взрывы в Карабулаке и Кизляре были направлены против правоохранителей. В метро — на гражданских лиц.

Сегодня — ровно неделя с момента трагедии в московском метрополитене. Тогда погибли 40 человек, десятки пострадали. Уже опознана вторая предполагаемая террористка-смертница. Это 28-летняя Марьям Шарипова, учительница одной из дагестанских школ. Её опознал отец, увидев фотографии в СМИ. Точно известно имя смертницы, взорвавшей себя на станции «Парк культуры». Это 17-летняя уроженка Дагестана Джaнет Абдурахманова .