Фото. Первые погибшие и раненые, захват госучреждений, мародерство - выступления оппозиции в Кыргызстане приняли неконтролируемый характер

По последним данным мятежники уже захватили здание парламента, генпрокуратуры, гостелерадиокомпании. Президент Кыргызстана Курманбек Бакиев объявил в стране чрезвычайное положение.

Обострение ситуации в стране началось сегодня утром, когда несколько тысяч демонстрантов решили захватить здание правительства. У входа их встретило милицейское оцепление. Акция протеста быстро переросла в беспорядки — у толпы в ход пошли булыжники и бутылки с зажигательной смесью, правоохранители поначалу оборонялись резиновыми пулями и слезоточивым газом. Сдержать толпу не получалось, в ход пошло огнестрельное оружие. По разным данным в этих столкновениях с милицией пострадали около 150 человек, точных данных об убитых пока тоже нет — Министерство здравоохранения Кыргызстана называет цифру в 17 человек.

Это уже вторые за последние пять лет серьезные волнения в Киргизии, выплеснувшиеся на улицы городов. Предыдущие получили название «тюльпановой революции», так как стартовали на юге страны. В этот раз первые антиправительственные волнения прокатились по северу Кыргызстана. Накануне в областном центре Талас оппозиционные силы попытались захватить здание УВД. Уже сегодня для переговоров в мятежный город прибыл глава МВД Киргизии. А через некоторое время появилась информация о его смерти от рук бунтующей толпы. Однако само министерство информацию о гибели своего главы опровергает. Впрочем, с Таласа всё только начиналось. Акции протеста быстро распространились на другие города и столицу страны — Бишкек.

По последней информации власти страны уже предложили оппозиции начать переговоры. Эту информацию новостным агентствам подтвердили лидеры отдельных оппозиционных партий Кыргызстана.

Тем временем, беспорядки в Бишкеке приобретают всё более угрожающий характер. В стычках некоторые мятежники завладели автоматами правоохранителей, а после и БТР-ом. Как сообщается, машину они планируют использовать в качестве тарана ворот Белого дома. Однако президента Кыргызстана в нём, скорее всего, уже нет. По сообщениям отдельных информагентств, около восьми часов по местному времени самолёт с Курманбеком Бакиевым на борту покинул страну.

Революции в Киргизии имеют странное сходство, уже отмечают эксперты. Начинаясь политическими лозунгами и призывами к смене власти, заканчиваются такие акции, как правило, массовыми беспорядками по всей стране, хаосом и вооружёнными столкновениями. На фоне всего — массовые случаи мародерства, уже сейчас в стране не работает общественный транспорт, остановлена торговля. Сегодня пресс-служба белорусского МИДа призвала граждан, которые в ближайшее время планируют поездки в Кыргызстан, по возможности пересмотреть свои планы. Как сообщают сотрудники нашего посольства в Бишкеке, каких либо обращений наших граждан либо просьб о помощи к ним пока не поступало, ситуация в самом посольстве под контролем.

Мы связались с нашими коллегами с телеканала Россия. Которые сейчас находятся в Бишкеке. И вот что они нам сообщили по телефону.

Инесса Ткаченко, корреспондент телеканала «Россия»:

По последним данным Минздрава в данный момент в больницах находится 225 раненых. Ситуация в городе по-прежнему остаётся сложной, с 22.00 до 6.00 введён комендантский час, в Бишкеке находится очень много вооружённых людей. Горит генпрокуратура, идёт разграбление магазинов. Будем надеяться, что ночь пройдёт спокойно и оппозиция вместе с властями сядут за стол переговоров и ситуация наладится.