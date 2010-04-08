Фото. Обстановка в Кыргызстане остается крайне напряженной: в беспорядках погибли по разным данным от 65 до 100 человек

В беспорядках погибли по разным данным от 65 до 100 человек. Ранены более полутысячи. Больницы переполнены. Врачи сообщают об острой нехватке крови для переливания пострадавшим.
В столице с десяти вечера до шести утра действует комендантский час. В стране создано так называемое «правительство национального доверия». В него вошли 13 человек во главе с бывшим министром иностранных дел Розой Отунбаевой. Она призвала военных не применять оружие, а население прекратить вандализм.
Президент Курманбек Бакиев, по некоторым данным, находится в своей южной резиденции в городе Ош. Переговоры между представителями власти и оппозиции, которые прошли ночью не дали никаких результатов.