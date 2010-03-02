Фото. Новое ЧП в Чили: в городе Консепсьен загорелся крупный супермаркет

Пожарные несколько часов не могли справиться с огнем. Они подозревают, что не обошлось без поджога, к которому были причастны мародеры. По всей стране на борьбу с грабителями брошены около 10 тысяч военнослужащих регулярной армии.

Тем временем власти Чили предпринимают чрезвычайные усилия для того, чтобы предоставить первую помощь пострадавшим от стихии. Без крова остались около двух миллионов человек. Они нуждаются в медицинской помощи, продуктах питания и питьевой воде.

Число жертв землетрясения и последовавших за ним цунами точно не известно. Каждый час поступают новые сведения о пропавших без вести. В списках погибших – более 700 человек.