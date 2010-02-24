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Фото. Наводнения и оползни в Португалии: в стране объявлен трехдневный траур

24 февраля 2010 14:57
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Сильное наводнение и оползни привели к человеческим жертвам на португальском острове Мадейра. Погибли уже 48 человека. Около 120 получили травмы и ранения, 250 остались без крова.

Не исключено, что число пострадавших возрастёт. Под завалами находятся люди. Их ищут спасатели и кинологи с собаками.

Размыты многие автотрассы, повреждены мосты. На дорогах повсюду поваленные деревья и разбитые автомобили. Ураганный ветер оборвал линии электропередачи. В стране мобилизованы службы спасения и армия.

В стране объявлен трехдневный траур по погибшим на острове Мадейра.

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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