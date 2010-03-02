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Фото. Наводнение в Перу: бурлящие потоки воды сносят все на своем пути

02 марта 2010 10:18
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Проливные дожди обрушились на древнюю перуанскую столицу Куско. Реки вышли из берегов, затопив дороги и населенные пункты.

Жертвами наводнения стали уже восемь человек. От бурлящих потоков они спасались на крыше дома, но под натиском стихии здание обрушилось. Сейчас из затопленных районов массово эвакуируют население.

Проливные дожди заливают Перу не первый месяц. Специалисты до сих пор работают над восстановлением железнодорожного сообщения с Мачу-Пикчу – древнего города инков. Оно было прервано массивными оползнями в январе. А железные дороги – это единственная возможность по суше добраться до города, расположенного на высоте свыше 2,5 тысяч метров.

Наводнение в Перу

Наводнение в Перу

Наводнение в Перу

Наводнение в Перу

Наводнение в Перу

Наводнение в Перу

Наводнение в Перу

Наводнение в Перу

Наводнение в Перу

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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