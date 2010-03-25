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Фото. На пивоваренном заводе в грузинском городе Рустави вытекло более 900 тонн пенного напитка

25 марта 2010 13:05
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Вначале опрокинулась одна цистерна, затем по цепной реакции упали ещё 18 емкостей.

Компания оценила убытки почти в 2 миллиона долларов.

На пивоваренном заводе в грузинском городе Рустави вытекло более 900 тонн пенного напитка

На пивоваренном заводе в грузинском городе Рустави вытекло более 900 тонн пенного напитка

На пивоваренном заводе в грузинском городе Рустави вытекло более 900 тонн пенного напитка

На пивоваренном заводе в грузинском городе Рустави вытекло более 900 тонн пенного напитка

На пивоваренном заводе в грузинском городе Рустави вытекло более 900 тонн пенного напитка

# происшествия # Фотофакт

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