Фото. На пивоваренном заводе в грузинском городе Рустави вытекло более 900 тонн пенного напитка

Компания оценила убытки почти в 2 миллиона долларов.
Эпицентр находился в 130 километрах от столицы - Манилы.
В Калифорнии, неподалеку от Лос-Анджелеса, небольшой самолет в среду, 24 марта, совершил экстренное приземление на шоссе 57 в городке Помона.
В течение марта минское кафе, расположенное на улице Чкалова, «минировалось» дважды. В настоящее время оба преступления раскрыты.
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