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Фото. Мощное землетрясение в Китае: количество жертв растет

14 апреля 2010 15:03
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По последним данным, в списке погибших свыше 400 человек.

Более 8 тысяч ранены.

Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования Председателю КНР Ху Цзиньтао, а также родным и близким погибших.

Эпицентр землетрясения находился в китайской провинции Цинхай. Сила первого толчка превышала 7 баллов по шкале Рихтера. За ним последовали еще несколько — меньшей силы. Стихия разрушила жилые дома и учебные учреждения. Сотни людей до сих пор под завалами. В регионе ведутся поисково-спасательные работы. Категория экстренного реагирования на стихийные бедствия повышена с четвертой до первой степени.

Фото. Мощное землетрясение в Китае: количество жертв растет

Фото. Мощное землетрясение в Китае: количество жертв растет

Фото. Мощное землетрясение в Китае: количество жертв растет

Фото. Мощное землетрясение в Китае: количество жертв растет

Фото. Мощное землетрясение в Китае: количество жертв растет

Фото. Мощное землетрясение в Китае: количество жертв растет

Фото. Мощное землетрясение в Китае: количество жертв растет

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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