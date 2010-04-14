Фото. Мощное землетрясение в Китае: количество жертв растет

По последним данным, в списке погибших свыше 400 человек.

Более 8 тысяч ранены.

Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования Председателю КНР Ху Цзиньтао, а также родным и близким погибших.

Эпицентр землетрясения находился в китайской провинции Цинхай. Сила первого толчка превышала 7 баллов по шкале Рихтера. За ним последовали еще несколько — меньшей силы. Стихия разрушила жилые дома и учебные учреждения. Сотни людей до сих пор под завалами. В регионе ведутся поисково-спасательные работы. Категория экстренного реагирования на стихийные бедствия повышена с четвертой до первой степени.