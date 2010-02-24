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Фото. Мишенью боевиков в Пакистане вновь стали мирные жители

24 февраля 2010 15:00
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Четыре человека погибли при ракетном обстреле жилых кварталов Пешавара.

Среди убитых — два 17-летних подростка и четырехлетний ребенок. Пять человек ранены. Разрушен двухэтажный жилой дом.

Четыре человека погибли при ракетном обстреле жилых кварталов Пешавара

Четыре человека погибли при ракетном обстреле жилых кварталов Пешавара

Четыре человека погибли при ракетном обстреле жилых кварталов Пешавара

Четыре человека погибли при ракетном обстреле жилых кварталов Пешавара

# происшествия # Фотофакт

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