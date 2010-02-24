Фото. Мишенью боевиков в Пакистане вновь стали мирные жители

Среди убитых — два 17-летних подростка и четырехлетний ребенок. Пять человек ранены. Разрушен двухэтажный жилой дом.
В Тбилиси и регионах из-за обрыва линий электропередачи без света остались более 120 тысяч человек.
Оказалось, что в качестве экспонатов здесь хранятся боеспособные тротиловые шашки, артиллерийские снаряды, гранаты и миномётные мины.
Восемь человек погибли, около 30 ранены при взрыве у отделения дорожной полиции в провинции Гильменд.
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