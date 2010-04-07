Фото. Массовые беспорядки в Кыргызстане: в столкновениях пострадали более 130 человек

Обстановка в стране накаляется с каждым часом. В Бишкеке, Чуйской, Нарынской, Таласской областях объявлен режим чрезвычайного положения. Жителям города рекомендуют не покидать дома. В столице с десяти вечера до шести утра вводится комендантский час.

Утром демонстранты пытались прорваться к Дому правительства. Несанкционированный митинг вылился в ожесточенные столкновения с правоохранителями. Милиция оттесняет митингующих с помощью резиновых пуль, слезоточивого газа и дымовых шашек. По предварительным данным, в столкновениях пострадали более 130 человек. По неподтвержденной пока информации, погибли 10 демонстрантов. Сообщается о захвате здания телевидения.

Тревожные новости приходят и из Таласской области. Митингующие попытались прорваться в здание администрации. Они захватили здание УВД, а в заложники взяли главу МВД, вице-премьера и губернатора. Раннее поступила информация, что министр внутренних дел погиб. Пока в ведомстве это не подтвердили. И как сообщают некоторые информагентства, сейчас идет речь о возможной эвакуации руководства страны.