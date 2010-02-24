Фото. Ледяное царство на проспекте Победителей в Минске

Опасный козырек на самом «ходовом» месте. Суббота, воскресенье и вот уже понедельник... А лед и ныне там.
Это произошло во время официального визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Севилью, когда политик садился в машину.
Пострадали девушка и молодой человек. Они доставлены в больницу.
Более десяти тысяч вьетнамцев собрались в провинции Бакльеу на торжественную церемонию похорон 15-тонного кита.
24 сентября 2026 19:10
24 сентября 2026 19:00
24 сентября 2026 18:50
24 сентября 2026 18:45
24 сентября 2026 18:36
24 сентября 2026 18:33
24 сентября 2026 17:55
24 сентября 2026 17:43