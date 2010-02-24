Прямой эфир

Фото. Ледяное царство на проспекте Победителей в Минске

24 февраля 2010 14:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Не договорились... И вот жители дома по проспекту Победителей терпеливо ждут понимания.

Опасный козырек на самом «ходовом» месте. Суббота, воскресенье и вот уже понедельник... А лед и ныне там.

Фото. Ледяное царство на проспекте Победителей в Минске

Фото. Ледяное царство на проспекте Победителей в Минске

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
24 февраля 2010 12:29

Испанская полиция допрашивает человека, бросившего ботинок в премьер-министра Турции

24 февраля 2010 12:25

В США преступник открыл огонь по ученикам одной из школ Денвера

24 февраля 2010 10:54

10 тысяч вьетнамцев пришли проститься с мертвым китом