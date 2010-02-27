Фото. «Ледяная эпопея» в Минске продолжается: огромный кусок наледи упал на очередное авто

Сообщение об очередном падении глыбы льда нам поступило на горячую линию. Возмущенный жилец дома номер 5 по улице Толбухина сообщил, что на припаркованные во дворе авто упал огромный кусок наледи.

Кроме машин, крупные куски льда повредили и газовую трубу – неисправность устраняла газовая служба.

Николай Дрозд, житель дома:

– В одной машине – проломлена крыша, разбито заднее стекло. У второй машины – полностью отбито боковое зеркало. Люди вообще стараются близ дома не ходить. А если ходят, то перебежками, как во время войны.

Жители дома говорят, что им повезло: к счастью никто не погиб, «травмированными» оказались автомобили. А ведь сейчас, когда за окном уверенный плюс, вопрос для коммунальщиков, как никогда, актуален.

Только за последние 8 дней сосульки унесли жизнь человека. Напомним, 19 февраля на улице Долгобродской в Минске глыба льда убила 80-летнюю женщину. В этот же день на внеочередном заседании Мингорисполкома городские власти дали коммунальщикам 7 дней, чтобы привести в порядок все скатные крыши в столице. Видимо, урок они усвоили плохо.

Евгений Зевакин, заместитель главного инженера ЖРЭО Первомайского района Минска:

– Переменчивая погода не позволяет осуществить всю работу до конца. На этом доме сейчас уже работают люди. Все неисправности будут устранены.