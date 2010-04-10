Фото. Катынь забрала новые жизни: Мероприятия, посвященные 70-летию Катынской трагедии, отменили

На месте катастрофы все в обломанных ветках деревьев. При снижении лайнер зацепился за деревья и разбился на части. Оторвало и хвостовую часть самолета. Экипаж пытался посадить Ту-154 несколько раз. Четвертая попытка обернулась трагедией. Никто, из находившихся в самолете, не выжил.

Рассматривается несколько версий трагедии. Основная из них — ошибка экипажа. Известно, что диспетчеры предлагали пилотам уйти на запасной аэродром в Минск или Москву. Но те отказались. Самолет упал на окраине Смоленска. Поэтому ЧП видели многие. Хотя, точнее будет сказать, слышали. Из-за сильного тумана видимость была практически нулевой.

Очевидцы:

- Я говорю «Что? Ураган?» Она говорит, какой ураган, вон! Так это ж самолет, а мы думали, что это ураган пронесся.

- Самолёт летел на высоте не более четырёх метров, потом стал набирать высоту — до десяти метров, но там у него на пути стояло толстое дерево. Видимо, свою роковую службу оно и сыграло.

На месте трагедии по-прежнему работают эксперты. Им уже удалось обнаружить оба бортовых самописца. На место катастрофы журналистов не пускают. Оцеплена большая территория — куски самолета разлетелись далеко друг от друга.

На борту самолета были не только политики, но и простые поляки, которые планировали посетить Катынь. Для собравшихся ранним утром на мемориале людей весть о трагедии стала настоящим ударом. Многие не смогли сдержать слез. Мероприятия, посвященные 70-летию Катынской трагедии, отменили.

Самолет Президента Польши поднялся в небо, чтобы почтить в этом мемориальном комплексе память погибших в годы репрессий соотечественников. Но небеса распорядились иначе. По роковой случайности этот день ознаменовался еще одной ужасной трагедией. Катынь забрала новые жизни.